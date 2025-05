A Renzo Arbore laurea honoris causa dal conservatorio di Benevento Il 20 giugno il riconoscimento in canzone classica napoletana

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento conferisce il Diploma Accademico Honoris Causa in Canzone Classica Napoletana al M° Renzo Arbore, artista tra i più illustri e rappresentativi del panorama culturale e musicale italiano.

La Cerimonia Ufficiale si terrà venerdì 20 giugno 2025.

La decisione, assunta all’unanimità dal Consiglio Accademico su proposta della Scuola di Canzone Classica Napoletana – unico corso accademico al mondo dedicato a questo repertorio – intende onorare la figura del M° Arbore quale ambasciatore della canzone napoletana nel mondo, protagonista di un lungo percorso artistico che ha saputo coniugare profondità musicale, rigore culturale e straordinaria capacità divulgativa.



Il Direttore del Conservatorio, M° Giuseppe Ilario, la Presidente Caterina Meglio e il Prof. Luigi Ottaiano, responsabile del Corso di Canzone Classica Napoletana, esprimono viva soddisfazione per l’accettazione dell’onorificenza da parte del Maestro, sottolineando come:



"Il riconoscimento conferito a Renzo Arbore rappresenti un atto di alto valore culturale e simbolico, che rafforza il prestigio della nostra istituzione e rinnova il ruolo centrale della Canzone Classica Napoletana come patrimonio artistico e formativo universale".

La cerimonia si svolgerà a Benevento e sarà accompagnata da momenti musicali e testimonianze istituzionali.