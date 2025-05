Ecco Detective Rucola: domani fuori il nuovo libro di Irma Ruggiero L'autrice e illustratrice caudina pubblica un libro per bambini a metà tra giallo e favola ecologica

PALUDE SQUAMOSA – Dimenticate Sherlock Holmes e Poirot: tra i giunchi e le canne di Stagno Lagno indaga Rucola Ranot, il detective rana più brillante del regno animale. Esce domani in tutte le librerie il nuovo libro per bambini scritto e illustrato da Irma Ruggiero, giovane autrice caudina che negli ultimi anni si è affermata nel panorama editoriale italiano e internazionale grazie al suo stile vivace e riconoscibile.

"Detective Rucola. Che fine ha fatto Stagno Lagno?" è un’avventura a metà tra giallo e favola ecologica, dove il protagonista, una rana detective instancabile, si trova alle prese con un lago scomparso, misteriosi sospettati e una creatura strisciante dal nome minaccioso: Bufo Sbufo. Con ironia, suspense e illustrazioni accattivanti, il libro riesce a trasmettere ai lettori più piccoli un messaggio profondo: l’acqua è vita, e la sua tutela è una responsabilità di tutti. Primo di una serie: il secondo libro uscirà ad Agosto.

Irma Ruggiero, classe 1997, si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Napoli e in Illustrazione presso la Scuola Italiana di Comix. Dopo aver pubblicato il suo primo libro da autrice, Un Fantasmagorico Natale (Mondadori Ragazzi, 2022), ha collaborato con case editrici di rilievo come Giunti, DeAgostini e Oxford University Press, firmando illustrazioni capaci di incantare bambini e adulti. Con “Rucola Ranot”, edito da MimeBù Irma consolida il suo percorso di autrice completa, regalando al pubblico un personaggio destinato a lasciare il segno.

La pubblicazione rappresenta anche un motivo d’orgoglio per il territorio caudino, di cui Irma è originaria. Il suo lavoro, apprezzato in Italia e all’estero, è un esempio di come il talento possa crescere anche lontano dai grandi centri culturali, valorizzando le radici e portando lustro alla comunità.

Il libro sarà disponibile da domani nelle librerie e nei principali store online. Prepariamoci a saltare nel mistero con Rucola Ranot!