Vincenzo Salemme in scena per Benevento Città Spettacolo L'annuncio del sindaco Clemente Mastella

Vincenzo Salemme in scena a Benevento Città Spettacolo.

Lo annuncia il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella dal suo profilo social.

Torna a Benevento, dunque, l'attore partenopeo con la sua nuova commedia "Ogni promessa è debito", in scena sul palco del Teatro Romano il 31 agosto.

Un altro tassello del cartellone della 46esima edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo" dedicato al tema "Lingue Rinascenti" e affidato alla direzione di Renato Giordano. I biglietti saranno in vendita a partire dal prossimo lunedì 12 maggio.

Uno spettacolo esilarante, che unisce ironia, ritmo serrato e riflessione sui rapporti umani, nel tipico stile dell’attore e regista partenopeo.