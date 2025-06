Domenica al museo: record di visite al Teatro romano di Benevento Giornata ad ingresso gratuito con laboratori per i bambini

Un luogo che affascina e ogni volta conquista i visitatori. Perché se è vero che ormai le domeniche ad ingresso gratuito si confermano un format che funziona, le iniziative proposte al Teatro Romano di Benevento continuano a meravigliare i turisti e i visitatori affezionati che ogni volta partecipano con entusiasmo agli eventi. Soprattutto i più piccoli.

Teatro romano di Benevento: laboratori storici per i bambini

Ed anche oggi la direzione dell'area archeologica con la collaborazione dell'associazione 'Benevento Longobarda' ha proposto una serie di laboratori per i bambini. Il sole particolarmente caldo di questa prima domenica di giugno non ha fermato l'entusiasmo dei piccoli “guerrieri” pronti a rivivere la storia giocando.

“Stiamo svolgendo un laboratorio di scherma storica per bambini”, ha spiegato il presidente dell'associazione Alessio Fragnito ricordando che si tratta del primo evento della 14esima edizione della Contesa di Sant'Eliano.

Turismo: numeri da record all'area archeologica

“Il Teatro romano di Benevento fa registrare un'ulteriore crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, ha annunciato il direttore emerito Ferdinando Creta: “A maggio 2024 erano 4200 gli ingressi registrati, quest'anno più di 5300. Oltre mille visitatori in più in rapporto allo scorso anno”.

Così oggi i laboratori realizzati per i più piccoli sono stati una bella sorpresa anche per i turisti attratti dall'iniziativa promossa ormai da tempo dal Ministero della cultura che, si ricorderà, consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica nel mese in tutti i siti museali e parchi archeologici statali.

E' in queste occasioni che all'area archeologica del capoluogo sannita vengono da tempo proposte iniziative che possano offrire un'ulteriore occasione di conoscenza della storia del territorio.

Di qui l'impegno “nel costruire eventi in occasione delle domeniche gratuite con risultati più che soddisfacenti”. Ed i laboratori rappresentano “un evento che attrae non solo visitatori attenti al tema dei Longombardi, ma anche i visitatori della domenica gratuita che si trovano a godere di uno spettacolo inaspettato”.

Domenica al Museo

“L'ho detto in più occasioni sono elemento d'invito a conoscere il patrimonio culturale del nostro Paese, ed anche i più piccoli musei fanno buoni numeri”, ha ribadito Creta per poi precisare: “Per noi è importante crescere quotidianamente”.

Una proposta dunque che sembra aver conquistato tutti: con i genitori pronti a fotografare i piccoli impegnati nella scherma storica ed i turisti sempre più affascinati dalle bellezze del Sannio, ma anche dalla tranquillità del luogo. Non è stato difficile visitando l'area questa mattina incontrare cittadini provenienti dal napoletano che in questa giornata avevano scelto Benevento che “merita e ha un centro storico da visitare”.