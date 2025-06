Teatro Romano di Benevento: ecco i laboratori per bambini La due giorni a cura dell'associazione Benevento Longobarda

Imparare la storia giocando. Una mission possibile e anche molto affascinante quella proposta dall'associazione Benevento Longobarda, che in occasione di questi due giorni di festa ha promosso nella splendida cornice del Teatro di Benevento una serie di laboratori dedicati in particolar modo ai più piccoli. Prima in occasione di Domenica al museo ed oggi per la Festa della Repubblica

Nell'intervista video al presidente Alessio Fragnito la decrizione delle attività proposte all'interno dell'area archeologica del capoluogo sannita