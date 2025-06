La musica apre il Bct e incanta il Teatro Romano: stasera c'è James Franco Ieri il via alla kermesse che entra nel vivo con una serata ricca di appuntamenti

“La musica e la sua capacità di raccontare più delle parole e delle immagini”. Questo ha voluto raccontare Antonio Frascadore. L'ideatore e direttore artistico del Bct, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, che ha preso il via con un evento di cui ha curato regia e testi.

“The Music of Legends”, omaggio a tre giganti della musica per il cinema - Hans Zimmer, John Williams e Alan Silvestri, si è rivelata una serata capace di evocare ricordi, commuovere, divertire. Una serata di emozioni, nella splendida cornice del Teatro Romano di Benevento, con la straordinaria interpretazione dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, diretta da Marco Attura, e arricchito dalla voce narrante di Celeste Dalla Porta, attrice rivelazione e protagonista di “Parthenope”, l’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino.

Un preludio speciale al festival in cui Benevento diventerà protagonista di un evento che mira ad unire il mondo del piccolo e grande schermo con un programma ricco di ospiti, anteprime, incontri, proiezioni ed eventi diffusi nei luoghi simbolo della città.

Oggi la manifestazione entra nel vivo e si accenderanno i riflettori a Piazza Roma con il primo grande ospite internazionale: James Franco. Attore, regista, produttore, scrittore e insegnante statunitense, Franco è uno degli interpreti più celebri e versatili del panorama cinematografico internazionale. La sua carriera spazia tra commedie e drammi amati da pubblico e critica, come la trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, Milk, Pineapple Express, 127 ore — che gli è valsa una candidatura agli Oscar — Il grande e potente Oz, Il Pianeta delle Scimmie, Spring Breakers, The Interview, fino all’ultimo Hey Joe, film diretto da Claudio Giovannesi e ambientato a Napoli.

Presso Piazza Santa Sofia, Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, i giovani protagonisti di Hanno ucciso l’uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, incontreranno il pubblico per parlare della serie televisiva tra le più apprezzate della stagione, vincitrice del Nastro d’Argento come Migliore Serie Commedia dell’anno.

In Piazza Federico Torre, appuntamento con Carolina Benvenga, conduttrice, attrice e cantante amatissima dai più piccoli, volto noto di programmi di successo come La posta di YoYo e Tiggì Gulp. Con la sua energia travolgente e spontaneità, ha saputo conquistare anche il web, dove i suoi video musicali per bambini collezionano milioni di visualizzazioni.

A seguire, gli attori partenopei Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, coppia sia nella vita che nel lavoro e tra le più amate dal pubblico, parleranno del film Nero, presentato al Torino Film Festival e candidato ai Nastri d’Argento. Una storia ai margini della società, tra redenzione e poesia, che li vede protagonisti e segna anche il debutto alla regia di Esposito. Il film verrà proiettato al termine dell’incontro.