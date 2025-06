Benevento Longobarda protagonista di un doppio appuntamento Al Festival delle città del Medioevo a L’Aquila e a San Paolo Civitate per la Battaglia di Civitate

Dopo la presenza a Romans Langobardorum presso il Villaggio Longobardo di Romans d’Isonzo (GO) e alla manifestazione storica Lucca Historiae Fest a Lucca, l’Associazione Benevento Longobarda chiude il mese di giugno 2025 con un doppio appuntamento. Il prossimo fine settimana del 27 e 28 giugno, i rievocatori beneventani saranno infatti presenti sia al “Festival delle città del Medioevo” a L’Aquila, organizzato dall’Università de l’Aquila, sia a San Paolo Civitate (FG) per la rievocazione della Battaglia di Civitate del 1053.

Il Festival delle città del Medioevo di L’Aquila, che quest’anno avrà come tema dominante “Le città medievali e il cibo” e che si terrà presso il parco del Castello, è uno dei festival più importanti d’Italia per quanto riguarda la ricerca storica inerente il medioevo. Anche quest’anno ci saranno ospiti prestigiosi, come Paolo Mieli, Mario Tozzi, Oscar Farinetti, Duccio Balestracci, Marco Valenti, Valeria Amoretti e tanti altri importanti ricercatori. I convegni si svolgeranno nell’auditorium e nel parco circostante sarà allestito il villaggio dei rievocatori, all’interno del quale Benevento Longobarda, in collaborazione con Fortebraccio Veregrense, darà vita ad un piccolo accampamento longobardo. Il coinvolgimento della nostra associazione e delle altre presenti, è finalizzato a creare un ponte tra il mondo accademico e il mondo della rievocazione storica, che si sta espandendo sempre di più e inizia anche in Italia a saldarsi con il lavoro svolto dalle università e

dagli istituti di ricerca.

La rievocazione storica della battaglia di Civitate rappresenta uno dei momenti più importanti per la storia della città di Benevento e del meridione in generale. Si tratta infatti della battaglia risolutiva del conflitto tra i Normanni e tutti gli altri centri di potere meridionali: con la vittoria a Civitate, i Normanni poterono scalzare definitivamente i bizantini e i centri di potere longobardi residuali e prendere possesso del sud Italia, costringendo il Papa a riconoscerli come legittimi governatori.

Quella di Civitate fu in sostanza l’ultima grande battaglia alla quale presero parte i Longobardi di Benevento, che combatterono al fianco del Papa proprio all’indomani della cessione della città al Patrimonio di San Pietro e Paolo da parte dell’Imperatore. Il Papa prese possesso della città e i principi longobardi furono cacciati, ma in seguito agli esiti della battaglia di Civitate, che fu voluta fortemente proprio dal Pontefice, i Beneventani richiamarono i principi longobardi e cacciarono invece gli emissari pontifici, prolungando per altri 25 anni il dominio longobardo in città. Per questo motivo sarà un grande onore rievocare proprio i Longobardi di Benevento in quella che fu, appunto, la loro ultima importante battaglia.

La partecipazione di Benevento Longobarda a questi eventi nel mese di giugno testimonia quanto sia importante il lavoro di rievocazione e divulgazione portato avanti ormai da diversi anni, lavoro che viene riconosciuto sempre più spesso al di fuori dei confini regionali, facendo sì che l’associazione possa confrontarsi con altre realtà di rievocazione e possa continuare a crescere qualitativamente. La stagione estiva, ovviamente, non si completa a giugno, ma vedrà impegnata l’associazione anche nei mesi successivi e si completerà nel primo fine settimana di novembre, con la partecipazione all’Archeo Experience della Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, dopo

aver girato l’Italia in lungo e in largo nel nome della divulgazione della storia della Benevento Longobarda.