L'orchestra jazz del Conservatorio di Benevento incanta il Festival di Montreal Con un programma dedicato alla grande canzone d’autore italiana, reinterpretata in chiave jazz

Ieri sera, al Festival Internazionale di Jazz di Montreal, l’Orchestra Jazz del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, diretta dal M° Franco Piana, ha incantato il pubblico con un programma dedicato alla grande canzone d’autore italiana, reinterpretata in chiave jazz. Un grande successo: il pubblico ha cantato e applaudito i classici del repertorio, contribuendo a un’atmosfera di festa e partecipazione.

Si conclude così la terza tappa del progetto internazionale di internazionalizzazione sostenuto dal PNRR, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e l’Università Telematica Pegaso.

Prossimo appuntamento: il 22 dicembre al Teatro di San Carlo di Napoli, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica del Conservatorio, che presenterà l’intero percorso progettuale e porterà in scena le più celebri arie tratte dai grandi Musical internazionali.



Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Benevento ha dichiarato a riguardo: “Un successo straordinario che testimonia come la nostra musica e la nostra formazione possano emozionare platee internazionali. Siamo orgogliosi dei nostri studenti, dei docenti e della collaborazione con Campobasso e l’Università Pegaso”.

“L’internazionalizzazione - ha aggiunto Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio di Benevento - non è solo un obiettivo ministeriale, ma una vera e propria missione culturale ed educativa. Montreal ha confermato il valore del nostro lavoro e la qualità dei nostri giovani musicisti”.

Rita D’Addona, Presidente del Conservatorio di Campobasso ha detto "Questa tappa ci lascia la certezza che il talento italiano è apprezzato ovunque. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza formativa di altissimo profilo”. E Vittorio Magrini, Direttore del Conservatorio di Campobasso: “La musica è cultura, diplomazia, crescita umana. È stata un’emozione condividere questo percorso con il Conservatorio di Benevento e l’Università Pegaso”. Inoltre Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Pegaso: “Questo progetto conferma l’importanza del dialogo tra arte, formazione e innovazione digitale. La nostra Università continuerà a sostenere il cammino dei Conservatori in Italia e nel mondo.”