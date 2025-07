Fondazione Città Spettacolo: ottenuto riconoscimento centro produzione teatrale Ad annunciarlo il sindaco Mastella

"La Fondazione Benevento Città Spettacolo, in collaborazione con La Pirandelliana srl, ha ottenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo il riconoscimento di Centro di Produzione Teatrale per il triennio 2025-2027. E' il riconoscimento di un lavoro pluriennale: quella che prima era la città dei teatri chiusi, ora diventa un hub di rilievo nazionale per la recitazione: ringrazio il direttore artistico Renato Giordano e tutto il CdA della Fondazione, nonché l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini: è un traguardo importante che certifica il valore culturale delle proposte e delle sinergie che portiamo avanti", è quanto annuncia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La direzione artistica del Centro di Produzione Teatrale è di Maurizio De Giovanni, la cui statura intellettuale è garanzia di successo e prestigio. Il riconoscimento giunge a pochi giorni da un’altra fondamentale attestazione: l’ingresso ufficiale del Festival Benevento Città Spettacolo tra i soggetti sostenuti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, a conferma della qualità progettuale, della visione culturale e dell’impegno nella promozione dell’arte e dello spettacolo dal vivo sul territorio", conclude il Sindaco.