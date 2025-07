Notte delle Streghe, prevista la diretta di Radio Kiss Kiss Italia Cresce l'attesa per la manifestazione in programma dal 25 al 27 luglio

“La diretta nazionale di Radio Kiss Kiss Italia per tre giorni consecutivi da Benevento sarà lo spettacolo nello spettacolo dove protagonista non sarà

soltanto la musica italiana ma il pubblico”. Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice della “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, che prenderà il via venerdì prossimo nel capoluogo sannita.

“E’ questa – dice Adriana – una delle prime novità della tredicesima edizione di una delle più antiche manifestazioni in Campania dedicate alla leggenda delle janare”. Per tre sere consecutive (dalle ore 20,00 alle ore 23,00) gli speaker di Radio Kiss Kiss Italia, media partner dell’evento, nello spettacolare studio mobile radiofonico allestito appositamente nelle adiacenze della Camera di Commercio di Benevento, racconteranno in diretta nazionale gli appuntamenti clou dell’evento con interviste ai protagonisti ed al

pubblico che non vorrà perdere i tanti appuntamenti previsti in cartellone. “La partnership con Radio Kiss Kiss Italia – continua Adriana Francesca - intende accendere i riflettori non solo sull’evento ma anche sulla bellezza storico culturale della nostra città di Benevento”.

“Ma questa partnership con il network nazionale – conclude la presidente dell’associazione ‘Sannitamania’ - è solo una delle sorprese della tredicesima edizione della ‘Notte delle Streghe’ che animerà il centro storico della città per tre serate consecutive emozionando il pubblico, giovane e meno giovane, attratto dal fascino del

mondo delle janare”. Il programma definitivo della manifestazione verrà presentato ufficialmente mercoledì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Benevento.