Il sannita Volpone con il suo "Ibidem and Friends" alla Vulcano Contemporaneo L'esposizione rimarrà visitabile fino al 24 agosto a Roccamonfina

Si e' inaugurata ieri e rimarrà visitabile fino al 24 agosto a Roccamonfina la “Vulcano Contemporaneo – Scultura, pittura, fotografia, danza e musica” – un’anteprima della Biennale d’Arte Internazionale a cielo aperto nel cratere dell’antico vulcano di Roccamonfina.

Una mostra a cielo aperto nel cratere dell’antico vulcano di Roccamonfina. Un evento culturale multidisciplinare, immersivo e totalmente gratuito, che fonde arte contemporanea e paesaggio vulcanico in un’esperienza unica e visionaria.

Promosso e ideato dal Comune di Roccamonfina, con il patrocinio dell’Ente Parco Regionale Roccamonfina–Foce Garigliano, presieduto dal Dr. Adolfo De Petra, il progetto è curato da Claudia Grasso, direttrice artistica di Toro Arte Contemporanea, con la collaborazione organizzativa di Gianpaolo Coronas ed il Responsabile Visione e Comunicazione Alessandro Rocco.

Numerosi artisti di calibro internazionale esporranno i propri lavori in questa che è solo la preview della Biennale in programma per il 2026 proprio nell’antico cratere di Roccamonfina. Tra questi nomi sarà presente il fotografo sannita Antonio Volpone che porterà il suo progetto “Ibidem and Friends”; un progetto artistico presentato a dicembre 2022 presso la Galleria Toro Arte Contemporanea di Sessa Aurunca che ha coinvolto ben 25 artisti che, in un atto di amicizia e condivisione, hanno personalizzato delle opere del fotografo rendendole uniche.

“Ho deciso di prendere parte a questa anteprima della Biennale d’Arte internazionale a cielo aperto perché la sua mission è in perfetta sintonia con Ibidem and friends. Vulcano Contemporaneo nasce quale invito collettivo alla creazione e alla partecipazione, un momento di incontro tra generazioni, linguaggi e culture. Trasformazione e rigenerazione che vuole l’arte come qualcosa di vivo e in continuo divenire”, ha dichiarato l’artista Volpone.

È doveroso, infatti, ricordare che il progetto Ibidem and Friends nasceva quale richiesta di contaminazione e, in poco tempo, si era trasformato in collaborazione, stima e fiducia reciproca innalzando l’Arte al suo essere una musa ispiratrice pronta a donarsi e donare e che aveva riscosso molta partecipazione durante la sua esposizione presso i locali della Rocca dei Rettori a Benevento nel Novembre del 2023.