La Soprintendenza aderisce alla Giornata delle persone con disabilità “Memorie inclusive: il contest sugli Ecomusei come spazio di valorizzazione delle differenze”

Giovedì 4 dicembre alle ore 14.30, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità con l’incontro formativo “Memorie inclusive: il contest sugli Ecomusei come spazio di valorizzazione delle differenze” organizzato dall’Ufficio Studi e Ricerca della Sabap nella Biblioteca Moderna, per gettare le basi anche quest’anno di una rete/laboratorio in cui tutti vengano accolti, mediante soluzioni inventive che rendano la cultura ulteriormente accessibile.

Presenzieranno i docenti degli Istituti scolastici delle province di Caserta e Benevento che già hanno inviato la domanda di adesione all’edizione 2025/2026 del Concorso d’idee “L’Ecomuseo. Il futuro della memoria”, immaginando luoghi di cultura che custodiscano la memoria delle comunità e, al tempo stesso, garantiscano massima partecipazione perché la cultura è un diritto di tutti.

L’iniziativa intende favorire una riflessione condivisa sul valore della diversità come risorsa, sul superamento delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive e sull’importanza di costruire spazi culturali in cui ciascuno possa riconoscersi e intervenire.

Il concorso, da anni strumento di educazione al patrimonio e di partecipazione attiva delle scuole, offrirà quest’anno l’occasione per riflettere insieme su come l’eredità del passato, la creatività e la conoscenza dei territori possano diventare veicoli di inclusione, valorizzando le diverse sensibilità attraverso il patrimonio materiale e immateriale.

Durante l’incontro saranno illustrate le modalità di partecipazione e le proposte per l’edizione 2025–2026, con l’obiettivo di elaborare progetti capaci di raccontare i luoghi in modo sostenibile e condiviso.

L’appuntamento si propone come momento di dialogo e confronto aperto, per costruire insieme un Ecomuseo partecipato, che valorizzi le diverse sensibilità e promuova una cittadinanza attiva e consapevole. Proprio con queste finalità l’edizione di quest’anno è stata arricchita da una ulteriore sezione per l’integrazione degli strumenti e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale nei processi di gestione, valorizzazione e fruizione degli ecomusei.