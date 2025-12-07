Benevento: presepi in mostra nel foyer del Teatro comunale Convegno sul tema “La comunicazione laica e religiosa” con don Matteo Prodi

Una mostra di presepi animerà il foyer del Teatro Comunale fino al 9 dicembre. L’iniziativa, promossa dall’associazione Anteas Servizi Sannita ed inserita nell’ambito della Rassegna InCanto di Natale del Comune di Benevento, è dedicata ad artisti e appassionati e sarà aperta dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 20.

L'Anteas ha organizzato, inoltre, per domani 8 dicembre alle ore 17 un convegno sul tema “La comunicazione laica e religiosa”.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’associazione Giuseppe Del Grosso e dell’assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, interverranno Don Matteo Prodi, docente dell’Istituto Superiore Scienze Religiose, sul tema “Il Vangelo è oggi ancora valido?” e Francesco Farese sul tema “ la verità quale valore sociale”. Martedì 9 dicembre alle ore 18,00 l’Anteas realizzerà una cerimonia di chiusura della manifestazione nel foyer del Teatro Comunale.