Rosati racconta la più antica leggenda beneventana legata al mito delle janare

Nuova iniziativa dedicata alla leggenda delle Streghe di Benevento

Benevento.  

La leggenda delle Streghe non smette di conquistare scrittori e autori. Sempre più le iniziative legato alla storia delle Janare.

Ed ecco che a Benevento verrà presentata una nuova opera che analizza il mito e la leggenda da sempre legata alla città sannita. Si svolgerà il 18 dicembre la presentazione del romanzo L’ultima Janara, scritto da Pasquale Rosati e dedicato alla più antica leggenda beneventana legata al mito delle janare.

Appuntamento alle 16 a Palazzo Mosti. La serata sarà introdotta da Rosario Guerra e vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e di Mara Franzese. Seguiranno gli interventi della prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini e del prof. Silvio Sallicandro. Alcuni brani del romanzo saranno letti da Linda Cesare, accompagnata dal violino di Nadezda Khomutova e dalla chitarra di Giorgio De Ieso. Al termine è previsto un rinfresco e l’ incontro con l’autore.

