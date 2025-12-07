Rosati racconta la più antica leggenda beneventana legata al mito delle janare Nuova iniziativa dedicata alla leggenda delle Streghe di Benevento

La leggenda delle Streghe non smette di conquistare scrittori e autori. Sempre più le iniziative legato alla storia delle Janare.

Ed ecco che a Benevento verrà presentata una nuova opera che analizza il mito e la leggenda da sempre legata alla città sannita. Si svolgerà il 18 dicembre la presentazione del romanzo L’ultima Janara, scritto da Pasquale Rosati e dedicato alla più antica leggenda beneventana legata al mito delle janare.

Appuntamento alle 16 a Palazzo Mosti. La serata sarà introdotta da Rosario Guerra e vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella e di Mara Franzese. Seguiranno gli interventi della prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini e del prof. Silvio Sallicandro. Alcuni brani del romanzo saranno letti da Linda Cesare, accompagnata dal violino di Nadezda Khomutova e dalla chitarra di Giorgio De Ieso. Al termine è previsto un rinfresco e l’ incontro con l’autore.