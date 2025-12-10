Il Sannio Gospel Fest torna a illuminare le festività natalizie Il 20 e 21 dicembre a Telese Terme e Benevento

Il Sannio Gospel Fest torna a illuminare le festività natalizie con la sua dodicesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e significativi del panorama musicale in Campania. Nato per valorizzare la cultura gospel e portare nel territorio sannita alcune delle voci più straordinarie della scena internazionale, il festival nel tempo è diventato un vero punto di riferimento, non solo per gli appassionati di musica gospel, ma per chiunque desideri vivere un’esperienza che travolge con la sua forza espressiva

Quest’anno il palcoscenico sarà dominato dall’incredibile talento di Jason Nicholson-Porter, artista britannico tra i più acclamati del gospel contemporaneo. Con la sua inconfondibile potenza interpretativa, una tecnica vocale impeccabile e una presenza scenica che incanta, Nicholson-Porter trasforma ogni concerto in un’esperienza trascinante, capace di toccare l’animo del pubblico. La sua voce, in cui si intrecciano gospel, soul, R&B e leggere sfumature jazz, racconta storie di speranza, resilienza e spiritualità, regalando un’atmosfera di intensa condivisione.

Ad accompagnarlo ci sarà il Simply Singers Choir di Telese Terme che da oltre vent’anni porta avanti un percorso artistico basato su passione, qualità vocale e profondo legame con le radici del gospel. Il coro, già protagonista di numerosi festival e produzioni, rappresenta una realtà musicale solida e riconosciuta nel territorio, capace di unire generazioni e sensibilità diverse. Sul palco saranno affiancati da una grande band: Antonello Rapuano al pianoforte, Alfonso Camarota al basso e Domenico De Marco alla batteria.

Il festival si snoderà attraverso due luoghi simbolici e profondamente legati alla vita culturale del Sannio: il Cinema Modernissimo di Telese Terme, che ospiterà la serata di sabato 20 dicembre, e lo storico Teatro Comunale di Benevento, cornice della serata di domenica 21 dicembre. Due teatri, due città, un unico fil rouge: la voglia di unire il pubblico attraverso la potenza universale della musica gospel.