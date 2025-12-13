Benevento: si presenta il volume collettivo Figure retoriche Mercoledì 17 dicembre, dalle ore 16,30, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo

La Società Filosofica Italiana sezione di Benevento e la Società Dante Alighieri di Benevento, realtà associative interessate alla diffusione della cultura filosofica e letteraria, organizzano in collaborazione la presentazione del volume collettivo: Figure retoriche.

Tradizioni, discipline, contesti, a cura di T. Agovino, M. Maselli e M. Staffieri, Ledizioni, Milano 2025. L’evento si terrà mercoledì 17 dicembre, dalle ore 16,30, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V. L’opera riunisce contributi provenienti da molteplici ambiti disciplinari, offrendo una panoramica ampia e stratificata degli usi, delle funzioni e delle trasformazioni delle figure retoriche nel tempo.

Organizzato in sette sezioni tematiche, il volume attraversa secoli di produzione culturale, spaziando dalla

lirica trobadorica alle canzoni contemporanee, dai commenti medievali a Dante all’uso della metafora nei discorsi politici del XXI secolo, dalle strategie retoriche del romanzo moderno alle implicazioni epistemologiche della figura in filosofia. Interdisciplinare, plurilingue e aperta alle più varie sperimentazioni metodologiche, questa miscellanea intende rilanciare il dibattito sulle figure retoriche come chiave di lettura trasversale, capace di mettere in dialogo saperi, epoche e linguaggi. Essa sarà l’occasione per dibattere sulla funzione delle figure retoriche nelle discipline umanistiche, con particolare attenzione all’ambito letterario e filosofico e ai loro possibili intrecci, grazie agli interventi di giovani studiose e studiosi universitari che hanno contribuito al volume. L’evento, patrocinato dal Comune di Benevento, si aprirà con i saluti dell’Assessore alla Cultura Prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini e dai Presidenti delle due società promotrici: il Professor Antonio Gisondi per la SFI e la Prof.ssa Maria Felicia Crisci per la Dante Alighieri. Per la sezione letteraria interverranno Teresa Agovino, Matteo Maselli, Mariagrazia Staffieri, Francesco Bafaro e Simone Palmieri. Per la sezione filosofica interverranno Luigi Panella, Guido Bianchini, Antonio Pio De Mattia e Antimo Lucarelli. L’incontro sarà moderato da Matteo Maselli e Guido Bianchini.