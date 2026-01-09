Al Paese dei sogni "Biancaneve e i sette nani" Domenica al Teatro De La Salle di Benevento

Dopo la pausa festiva, riprende la programmazione della ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Il secondo appuntamento è, infatti, per domenica 11 gennaio 2026 alle ore 17,00 presso il Teatro De La Salle, con lo spettacolo della Compagnia I Guardiani dell’Oca di Guardiagrele (CH) “Biancaneve e i sette nani”, favola musicale scritta e diretta da Ada Umberto De Palma, con Eliana de Marinis, Tiziano Feola e Zenone Benedetto, con le musiche originali di Antonio Cericola.

Dalle note di regia: Vorrei una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e con i capelli neri, neri come la notte. Vorrei una bambina che sia degna figlia dal re e di sua madre la regina. Sarà dolce, sarà bella come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna selva tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di usignolo, in ogni luogo, in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri come è puro il suo candore. Uno, due, tre e poi sette gli amici che incontrerà nel bosco nel quale si nasconderà. Strega maligna

nulla potrai contro l’amore vero che tu non avrai…