Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento: il convegno Immagini, grafica e creatività nella cronaca dei quotidiani: genio e tecnologia di Dario Mellone

L’Università degli Studi del Sannio ospita il convegno, promosso da Associazione Culturale Benevento Inside, Fondazione Dario Mellone e da FreeMedia, in programma mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 10.00, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico (Piazza Guerrazzi 1, Benevento).

Al centro del convegno la figura e l’eredità culturale di Dario Mellone (Bologna 1929 – Milano 2000), illustratore, pittore e scultore, tra i principali innovatori del linguaggio visivo applicato al giornalismo. Precursore dell’infografica e della moviola, talento scoperto da Giò Ponti, Mellone è stato per oltre trent’anni, a partire dal 1967, disegnatore e illustratore del Corriere della Sera, dopo l’esperienza alla Domenica del Corriere, dove fu chiamato nel 1950 da Dino Buzzati.

La sua opera ha dato un contributo decisivo allo sviluppo del disegno e dell’illustrazione come strumenti di interpretazione dei fatti di cronaca, anticipando le terze avanguardie del Novecento e offrendo oggi spunti di riflessione particolarmente attuali sul rapporto tra informazione, immagini e progresso digitale.

Il convegno si aprirà con il saluto istituzionale della Rettrice dell’Università del Sannio, Maria Moreno. A introdurre e moderare i lavori sarà Paolo Pozzi, cronista e già portavoce del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

Sono previsti gli interventi di: Saverio Paffumi, Giornalista e scrittore, Presidente di FreeMedia e della Fondazione Dario Mellone, con una relazione dal titolo “Dario Mellone, fra giornalismo, infografica e arte”; Andrea Covotta, Giornalista quirinalista e scrittore, con l’intervento “Illustrazione, satira e giornalismo. Da Mellone a Forattini”; Guido Migliaccio, Docente di Economia aziendale dell’Università del Sannio, con un contributo su “Comunicazione, disabilità visiva e non solo: frammenti sparsi”.

Arricchiscono il programma le videotestimonianze di Ferruccio de Bortoli, ex Direttore del Corriere della Sera, e di Fabio Sironi, illustratore e artista.

Il convegno è anche un’occasione per visitare la mostra dedicata a Dario Mellone, allestita dall’Università degli Studi del Sannio nei prestigiosi spazi e nel porticato di Palazzo San Domenico. La mostra, curata da Dario D’Auria, Presidente dell’Associazione Culturale Benevento Inside, dedica una particolare attenzione all’accessibilità, con descrizioni in Braille realizzate attraverso tecniche sperimentali di inchiostro tattile, pensate anche per le persone non vedenti.