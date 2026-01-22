In scena "Parlare da soli uccide" e "Prove in zona rossa (A Maronn ce pensa)" l Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento”, promosso dalla Compagnia teatrale “La nuova bot

Si terrà domenica prossima il primo appuntamento del 2026 previsto nel cartellone del Festival “Teatro Amatoriale – Città di Benevento”, promosso dalla Compagnia teatrale “La nuova bottega” con la direzione artistica di Lia Zito.

Il 25 gennaio (ore 18) presso il Teatro Blu de “La Fagianellla” di Benevento andrà in scena il monologo “Parlare da soli uccide” di Alfonso Giannattasio e, a seguire (ore 18,30), la rappresentazione teatrale dal titolo “Prove in zona rossa (A Maronn ce pensa)” portata in scena dalla Compagnia “Amici a Teatro” di Pagani (Salerno).

“I sold out che stanno registrando gli spettacoli che abbiamo previsto in cartellone con la partecipazione di compagnie teatrali provenienti anche da fuori regione - commenta soddisfatta Lia Zito - ci incoraggiano a portare avanti la nostra azione che ha come obiettivo la diffusione nel Sannio, e soprattutto tra i giovani, della cultura teatrale portata in scena da attori ‘amatoriali’ e non per questo meno bravi dei professionisti”. A fare gli onori di casa sarà come sempre Stefania Romano, presentatrice ufficiale del festival.