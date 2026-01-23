A teatro per i bimbi... "Cenerentola... è il tuo tempo" Per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”

Continua la programmazione della ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Il terzo appuntamento ci sarà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17,00 presso il Teatro De La Salle, con lo spettacolo della Compagnia Arterie Teatro di Molfetta (BA) “Cenerentola... è il tuo tempo”, scritto e diretto da Alessandra Sciancalepore.



"Nella storia di Cenerentola c’è un tempo per ogni cosa - si legge nelle note di regia -. Un tempo scandito da rintocchi che puntuali segnano i rituali di bellezza delle sorellastre, il tempo dell’attesa trepidante prima che accada qualcosa, fra lacrime e Cenere, il tempo magico della trasformazione, fra scintillii, carrozza e cavalli, il tempo della festa e di un ballo per innamorarsi, il tempo della fuga da palazzo e la prova di una scarpetta.

Ma cos'è il Tempo? Cenerentola è la Storia di un Tempo che è Cambiamento! A raccontarcelo un’orologiaia! Fra lancette, orologi, meccanismi e figure ci condurrà nel magico mondo di Cenerentola, dove troveranno spazio spunti di riflessione sulla famiglia, sulla differenza di genere, sulla crescita e sul perdono".