Al paese dei sogni... "Fiaba dell'amicizia" Domenica al De La Salle

Quinto appuntamento per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Domenica 22 febbraio alle ore 17, presso il Teatro De La Salle, è la volta della Compagnia Fantacadabra di Sulmona (AQ) con il bellissimo spettacolo “Fiaba dell'amicizia”, scritto e diretto da Mario Fracassi, con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti, e con le musiche originali del maestro Paolo Capodacqua.

Le note di regia

“In un cortile abbandonato, dove non batte mai il sole, vive un’anatra zoppa tutta sola che vorrebbe un po’ di compagnia. Ha paura di volare, e al solo pensiero di avventurarsi nel mondo le tremano le piume, ma quando un bel giorno un impavido e cocciuto gallo cieco la invita a partire per il luogo dove si esaudiscono tutti i desideri, la sua vita viene scombussolata. Inizia così il viaggio dell’improbabile coppia che, tra esilaranti battibecchi e avventurose peripezie, affronterà ostacoli davvero singolari: una foresta buia e disabitata, un precipizio sul fondo del quale scorre un fiume silenzioso, una montagna piatta e senza salita. Si avvererà il loro desiderio? Un po’ a passo di lumaca e un po’ a spron battuto, i due avanzeranno verso la meta, fino a capire che il vero viaggio l’hanno compiuto in loro stessi, alla scoperta del più grande e prezioso dei tesori: l’amicizia!”.