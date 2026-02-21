"Massimo Rao … al limitar della vita" la lectio magistralis per gli studenti Questa mattina, nell’Aula Magna di via Calandra,

Si è svolta questa mattina, nell’Aula Magna di via Calandra, la Lectio Magistralis “Massimo Rao …al limitar della vita”, ospitata dal Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Alberti – Virgilio e dedicata a Massimo Rao, tra i più intensi e originali protagonisti della pittura figurativa italiana del secondo Novecento.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di alto valore culturale e formativo, coinvolgendo studenti, docenti e appassionati in un percorso di approfondimento critico sull’opera dell’artista beneventano, la cui pittura – sospesa tra simbolismo, spiritualità e inquietudine – continua a

parlare con forza alle nuove generazioni. Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica, Silvia Vinciguerra, è stato Ferdinando Creta a introdurre i lavori e a presentare i relatori, sottolineando il significato simbolico dell’iniziativa: un ritorno ideale di Massimo Rao nel luogo della sua formazione artistica. Sono quindi intervenuti: Valentino Petrucci, studioso e profondo conoscitore dell’artista, che ha tracciato un profilo umano e critico di Rao, evidenziandone la coerenza poetica e la tensione spirituale; Francesco Creta, curatore del catalogo, che ha illustrato il percorso editoriale di “Massimo Rao …al limitar della vita”, soffermandosi sulle scelte critiche e sull’impianto iconografico del

volume; Massimo Bignardi, storico e critico d’arte, che ha tenuto la Lectio Magistralis, offrendo una lettura approfondita e coinvolgente dell’opera di Rao nel contesto della pittura italiana contemporanea, mettendone in luce la forza simbolica e la singolare cifra stilistica.

Le conclusioni sono state affidate a Mariapia Saccone, docente del Liceo Artistico, che ha rimarcato l’importanza di iniziative come questa nel percorso di crescita culturale e umana degli studenti. La Lectio ha rappresentato il naturale prosieguo del progetto espositivo ed editoriale del catalogo “Massimo Rao …al limitar della vita”, edito da Casa Turese e già presentato con grande interesse a Napoli presso la Fondazione Banco di Napoli.

Ritornare con questo progetto nel Liceo Artistico di Benevento – luogo della formazione di Rao – ha assunto un profondo valore simbolico: un dialogo tra memoria e contemporaneità, tra scuola e arte, tra radici e futuro.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di apertura al territorio che il Liceo Artistico porta avanti attraverso collaborazioni, eventi culturali e momenti di confronto con artisti e studiosi, rafforzando il legame tra esperienza educativa e patrimonio culturale della comunità.