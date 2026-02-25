Alla fondazione Romano si presenta "Tanta pasta quanto basta" Mercoledì 4 marzo: un'allegra guida alla cucina del benessere

Mercoledì 4 marzo, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la propria sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, ospiterà la presentazione del libro "Tanta pasta quanto basta. Un'allegra guida alla cucina del benessere", edito da Homo Scrivens Editore, 2025.

Introdurrà e modererà l'evento Maria Teresa Imparato, presidente Fondazione Gerardino Romano, interverrà Felice Casucci, docente universitario e socio fondatore FGR – ETS, parteciperanno gli autori Mario Parillo, Cristina Maria Russo, Patrizia Zuliani.

L’ “allegra guida alla cucina del benessere” realizzata dagli ospiti del pomeriggio culturale, nonché specialisti del settore, è un ricettario «romanzato» che insegna a dimagrire in salute, godendosi la dieta mediterranea senza rinunciare al piacere della tavola e della socialità. Attraverso la storia del protagonista Nicolino, il libro offre mirati consigli nutrizionali, sfata i “falsi miti” su come perdere peso velocemente e include oltre cinquanta ricette salutari (dall’antipasto al dolce). Il testo è arricchito dalle illustrazioni a colori di Fluidofinto.

Il banchetto vendita libri sarà curato dalla Libreria Controvento di Telese Terme (BN). Mario Parillo è medico chirurgo specialista in Medicina Interna, Endocrinologia, Scienza dell’Alimentazione. Ha pubblicato oltre cento volumi nel campo metabolico nutrizionale. Cristina Maria Russo è biologa, autrice di opere di narrativa e drammaturgia, regista teatrale. Patrizia Zuliani è biologa, specialista in Scienza dell’Alimentazione, esperta in comunicazione in ambito nutrizionale e in medicina narrativa.