Biglietti per Potenza: prevendita dalle 17 Disponibili 500 posti nel settore ospiti. Prezzo euro 13 escluso i diritti di prevendita

La Società Potenza Calcio attraverso i propri canali ufficiali ha reso noto che, a partire dalle ore 17:00 di oggi 25 febbraio 2026, sono in vendita, sul circuito Go2 e nelle ricevitorie autorizzate, i tagliandi validi per il match Potenza-Benevento, valevole per la 10^ giornata di ritorno del campionato di Serie C SKY WIFI 2025-2026, in programma domenica 1 marzo 2026 alle ore 12:30.



INFO TICKET



Il prezzo del ticket per il settore Ospiti è di € 13,00 escluso di diritti di prevendita.

Posti disponibili: n. 500



Si precisa che i residenti nella provincia di Benevento potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE i tagliandi per il settore Ospiti. La vendita è consentita fino alle ore 19:00 di sabato 28 febbraio p.v.



Vendita riservata esclusivamente ai possessori della Fidelity Card/Tessera del Tifoso del Benevento Calcio.



Ingresso esclusivo da Via Viviani. In loco non sarà possibile la vendita, pertanto si invita espressamente di non recarsi allo stadio senza il titolo valido già acquistato.