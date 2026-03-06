Al paese dei sogni: La vera storia di cappuccetto rosso Domenica 8 marzo 2026 alle ore 17,00 presso il Teatro De La Salle

Penultimo appuntamento per la ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 17,00 presso il Teatro De La Salle, è la volta della Compagnia Teatro Eidos con lo spettacolo “La vera storia di cappuccetto rosso”, scritto e diretto da Virginio De Matteo, con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli, Vincenzo De Matteo e Georgia de’ Conno, con le scene di Claudio Mirra.

Dalle note di regia: C’era una volta una bimba che si chiamava Nadine, no si chiamava Gisèle, no Colette… Nessuno ricorda più come si chiamava, perché tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso, per via di una mantellina rossa che le aveva donato la nonna e che lei indossava tutti i giorni. Cappuccetto Rosso era una bambina allegra e gioviale ma anche un po’ disubbidiente, tanto che un giorno, andando a trovare la nonna, non seguì i buoni consigli che le aveva dato la sua mamma e cambiò strada. La strada passava dal bosco e fu così che la povera piccola incontrò nientedimeno che… il lupo! Allora… cosa accadde?

Lo scoprirete tra le gag e le avventure della nostra storia che è un po’ diversa dalle innumerevoli versioni che si raccontano in giro per l’Europa.