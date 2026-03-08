Il Premio GreenCare 2025 trova casa al Giardino del Mago Il 12 marzo la cerimonia di collocamento della teca celebrativa

Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 11.00, presso il Giardino del Mago di Benevento, si terrà la cerimonia ufficiale di collocamento della teca contenente il Premio GreenCare 2025, prestigioso riconoscimento nazionale assegnato lo scorso novembre al sito sannita per la sezione “Arte contemporanea in un giardino”.

L’iniziativa rappresenta un momento simbolico e condiviso per celebrare pubblicamente un traguardo che ha dato lustro alla città e al territorio, consacrando il Giardino del Mago quale esempio virtuoso di rigenerazione urbana, tutela del verde storico e valorizzazione dell’arte contemporanea.

Interverranno: Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di Sannio Europa; Anna Maria Dalisi Laville, Curatrice dell'Archivio di Riccardo Dalisi; Benedetta De Falco, Presidente Premio GreenCare; Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento e Clemente Mastella, Sindaco di Benevento

La cerimonia suggella il riconoscimento ottenuto il 19 novembre 2025 a Napoli, nell’ambito della settima edizione del Premio GreenCare, che ha premiato il Giardino del Mago per aver restituito nuova vita a uno spazio identitario della città, coniugando la memoria del verde storico con la forza visionaria dell’arte contemporanea.

Il Giardino, parte integrante di Palazzo Casiello nel cuore del centro storico, si è distinto per il recente intervento di recupero, ad opera dell’arch. Giuliana Esposito, che ne ha ripristinato la bellezza originaria trasformandolo in un luogo dinamico, inclusivo e capace di dialogare con la cittadinanza. Determinante l’inserimento delle opere di Riccardo Dalisi, maestro dell’arte povera e poeta del segno, che hanno dato vita a un itinerario estetico e simbolico capace di intrecciare natura, immaginazione e creatività.

La collocazione della teca celebrativa rappresenta non solo un atto formale, ma un gesto di condivisione con la comunità: il Premio resterà esposto nel Giardino del Mago quale testimonianza permanente di un percorso di rigenerazione che ha saputo trasformare uno spazio verde in un’opera collettiva, laboratorio di bellezza, cultura e partecipazione.