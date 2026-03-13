Premio Nazionale Arti – Pop Rock: al Conservatorio "Nicola Sala" in finale Promozione alta formazione musicale e sostegno alla creatività dei giovani autori e interpreti

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospita la finale della Sezione Pop Rock del Premio Nazionale delle Arti, prestigiosa manifestazione promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dedicata alla valorizzazione dei migliori talenti provenienti dalle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) italiane.

Alla fase conclusiva partecipano i finalisti selezionati nei rispettivi Conservatori di provenienza, rappresentativi delle eccellenze emergenti del panorama musicale nazionale nel settore Pop Rock. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività previste dal sistema AFAM per la promozione dell’alta formazione musicale e per il sostegno alla creatività dei giovani interpreti e autori.

La valutazione delle performance è affidata a una commissione composta da autorevoli personalità del panorama musicale e giornalistico nazionale: Ida De Martino, musicista e vocal coach, Roberto Colella, cantautore e frontman del gruppo La Maschera, e Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale.

La finale rappresenta un importante momento di confronto artistico tra studenti provenienti dai Conservatori italiani e conferma il ruolo del Conservatorio “Nicola Sala” quale centro di promozione culturale e musicale di rilievo nazionale. L’evento offre ai giovani musicisti un’opportunità significativa di visibilità e di crescita professionale, favorendo il dialogo tra formazione accademica e mondo della produzione artistica contemporanea.

Attraverso iniziative come il Premio Nazionale delle Arti, il sistema AFAM continua a sostenere il talento e l’innovazione musicale, promuovendo la qualità della formazione artistica italiana e valorizzando le nuove generazioni di musicisti.