Per la stagione dell'Accademia di Santa Sofia c'è La vedova Allegra Sabato 28 marzo, alle 19, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele

Si preannuncia già sold out il nono appuntamento nel cartellone artistico 2025/26 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM.

Sabato 28 marzo, alle 19, presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele, c'è “La Vedova Allegra. Compagnia Italiana di Operette”. Ad accompagnare l’esibizione ci sarà l’orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, composta da allievi e docenti e diretta da Maurizio Petrolo.

Fondata nel 1953 da Sergio Corucci, la Compagnia Italiana di Operette è la più antica e prestigiosa realtà teatrale italiana dedicata all’operetta. Nel corso degli anni, ha visto tra le sue fila grandi nomi come Alvaro Alvisi, Aurora Banfi, Elvio Calderoni e Nuto Navarrini. Oggi la produzione è affidata a Maria Teresa Nania (Nania Spettacolo), ex

danzatrice e attrice della Compagnia, succeduta a Claudio Corucci, figlio del fondatore. L’esibizione sarà preceduta dal preludio di Giuseppe Ilario, direttore del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”, “Dalla musica all’umanità: riflessioni di un musicista in un mondo che cambia”.