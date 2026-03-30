I mercoledì della cultura: nuovo appuntamento a casa Pisani Conversazione di Maurizio Cimino

L’iconografia di Cristo, benché si muova in canoni standardizzati da convenzioni millenarie, subisce le inevitabili variazioni dovute alle coordinate culturali che cambiano con il variare dei tempi e dei luoghi. Ma, potremmo dire, questa iconografia varia anche al variare dei mesi del calendario liturgico. Alla immagine natalizia del Bambino, che in genere ispira dolcezza e tenerezza, si oppone per contrasto il volto sofferente del Cristo che, in occasione della Passione, mostra tutto il dolore e la sofferenza della tragica fine alla quale fu condannato dagli uomini del suo tempo.

Ed è soprattutto in queste immagini che, con voluto espressionismo, gli artisti spesso si soffermano sul dolore che “imbruttisce” per comunicare la Passione del Cristo, che, nello spettatore, deve diventare “com-passione”, ossia partecipazione emotiva alla sofferenza e ai suoi significati più profondi.

Tutto ciò sarà oggetto di una conversazione tenuta da Maurizio Cimino, a Casa Pisani, nel prossimo Salotto del Mercoledì, che si svolgerà il 1° aprile, alle ore 18:00.