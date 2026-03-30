I mercoledì della cultura: nuovo appuntamento a casa Pisani

L’iconografia di Cristo, benché si muova in canoni standardizzati da convenzioni millenarie, subisce le inevitabili variazioni dovute alle coordinate culturali che cambiano con il variare dei tempi e dei luoghi. Ma, potremmo dire, questa iconografia varia anche al variare dei mesi del calendario liturgico. Alla immagine natalizia del Bambino, che in genere ispira dolcezza e tenerezza, si oppone per contrasto il volto sofferente del Cristo che, in occasione della Passione, mostra tutto il dolore e la sofferenza della tragica fine alla quale fu condannato dagli uomini del suo tempo.
Ed è soprattutto in queste immagini che, con voluto espressionismo, gli artisti spesso si soffermano sul dolore che “imbruttisce” per comunicare la Passione del Cristo, che, nello spettatore, deve diventare “com-passione”, ossia partecipazione emotiva alla sofferenza e ai suoi significati più profondi.
Tutto ciò sarà oggetto di una conversazione tenuta da Maurizio Cimino, a Casa Pisani, nel prossimo Salotto del Mercoledì, che si svolgerà il 1° aprile, alle ore 18:00.