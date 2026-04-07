"Che cosa ci ricorda la bellezza": Ferraris al Festival Filosofico del Sannio Giovedi 9 aprile alle ore 15, al teatro San Marco

Giovedi 9 aprile alle ore 15, si terrà presso il teatro San Marco il settimo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio magistralis è affidata al prof. Maurizio Ferraris che relazionerà sul tema

“ Che cosa ci ricorda la bellezza”.

a bellezza sembra a volte ricordarci qualcosa un'altra persona un'altra vita in Platone persino un altro mondo ed è per questo che così spesso la felicità si intreccia con la malinconia.

Ad introdurre l'appuntamento Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, coordina: Maria Moreno

Rettrice Università degli studi del Sannio.

Maurizio Ferraris è professore ordinario di Filosofia teoretica, presidente del LabOnt (“Laboratorio di Ontologia”) presso l’Università di Torino e Direttore dell’Istituto “Scienza Nuova” presso Università e Politecnico di Torino. Nelle sue ricerche filosofiche ha contribuito alla rielaborazione delle posizioni ermeneutiche ed è passato dalla proposta di una ontologia critica e sociale allo sviluppo di una posizione filosofica che può essere definita “nuovo realismo”, in alternativa al postmodernismo e al pensiero debole, procedendo inoltre verso un’ulteriore estensione dell’analisi degli oggetti sociali, attraverso i concetti di “documentalità” e “documanità”, a confronto con le potenzialità e i limiti del web. Tra i suoi libri: Manifesto del nuovo realismo (Roma-Bari 2012); Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce (Roma-Bari 2014); Postverità e altri enigmi (Milano 2017); Il denaro e i suoi inganni (con John R. Searle, Torino 2018); Scienza nuova. Ontologia della trasformazione digitale (Torino 2018); Documanità. Filosofia del mondo nuovo (Roma-Bari 2021); Post-Coronial Studies. Seicento sfumature di virus (Torino 2021); Agostino. Fare la verità (Bologna 2022); Umanesimo e tecnologia per una scienza nuova (con Guido Saracco, Roma-Bari 2023); Filosofia

delle sfide globali (con Chiara Fenoglio, Milano 2023); Hysteresis. The External World (Edinburgh 2024); Imparare a vivere (Roma-Bari 2024).