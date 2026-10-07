A Benevento, la première mondiale di "A Million Yard Stare" di Ravi Gautam Domani al Benevento Social Film Festival il regista indo-tedesco

La guerra osservata attraverso gli occhi di un bambino. Non il fronte e le strategie militari, ma il trauma, la fuga, il silenzio e il difficile tentativo di tornare alla normalità. Giovedì 8 ottobre alle ore 17.00, al Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento, il regista e sceneggiatore indo-tedesco Ravi Gautam presenterà in première mondiale A Million Yard Stare nell’ambito della XVIII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia.

Alla proiezione seguirà un Q&A alla presenza del regista e di membri della comunità ucraina, in un appuntamento organizzato in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Benevento.

Al centro del film c’è Roma, un bambino profondamente segnato dall’esperienza della guerra, e sua madre Oxana, che cerca di aiutarlo a ritrovare una dimensione di normalità e la capacità di sorridere. Lo sguardo scelto da Gautam si concentra su ciò che la guerra lascia dentro chi l’ha vissuta e continua a portarne le conseguenze anche lontano dalle zone di combattimento.

Girato tra Germania e Ucraina, A Million Yard Stare ha coinvolto nella propria realizzazione anche numerosi rifugiati. L’arte circense entra nella narrazione come possibilità di espressione e ricostruzione, in una storia che intreccia infanzia, trauma, migrazione e memoria. La première mondiale rappresenta uno degli appuntamenti internazionali di ArTelesia e porta in Italia una riflessione sulla dimensione psicologica ed emotiva della guerra, soprattutto quando a subirne le conseguenze sono i bambini.