Arcos: c'è l'esposizione 'Raffaele Boemio. Antologica 1986-2026' Inaugurazione domenica 15 novembre alle ore 11

Il Museo ARCOS di Benevento ospita “RAFFAELE BOEMIO. Antologica 1986-2026”, la mostra dedicata al percorso artistico di Raffaele Boemio, protagonista della scena culturale campana fin dagli anni Settanta.

L’inaugurazione si terrà domenica 15 novembre, alle ore 11.00, alla presenza del presidente della Provincia di Benevento, dott. Nino Lombardi.

Promossa dalla Provincia di Benevento e dalla direzione del Museo ARCOS, in collaborazione con il Museo-FRaC Baronissi, la mostra è curata da Massimo Bignardi e Francesco Creta e propone poco più di quaranta dipinti che ripercorrono quarant’anni di attività, dalla metà degli anni Ottanta fino alle opere più recenti.

L’esposizione restituisce l’evoluzione di una ricerca che ha individuato nella pittura il principale strumento di indagine della realtà, attraversando diversi cicli tematici e sperimentazioni linguistiche. Dal ciclo Biographico, incentrato sulla figura umana e sull’essenzialità del segno, fino a Semiosi, la produzione più recente, emerge un percorso caratterizzato da una costante tensione espressiva ed etica, nel quale l’immagine diventa occasione di riflessione sul rapporto tra individuo, società e contemporaneità.

Artista dalla formazione multidisciplinare, Boemio ha sviluppato nel corso della sua carriera una ricerca che, accanto alla pittura, ha coinvolto scultura, fotografia e diversi materiali, mantenendo sempre centrale l’attenzione alla dignità dell’uomo e alle trasformazioni della realtà sociale.

Con questa iniziativa il Museo ARCOS prosegue il proprio programma di valorizzazione dell’arte contemporanea e dei protagonisti della cultura artistica regionale, confermando il ruolo della Provincia di Benevento nella promozione e nella diffusione delle esperienze culturali del territorio. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 gennaio 2027.