Buonalbergo festeggia i cento anni di Rosina Trentina Caggiano Festa grande nella casa di riposo dove la centenaria è ospitata

Sono stati festeggiati i 100 anni della signora Rosina Trentina Caggiano nata a Buonalbergo il 17 gennaio 1918. Da Buonalbergo hanno partecipato i parenti Giovanni Caggiano, Marianna Caggiano, Luigi Marucci insieme al sindaco di Buonalbergo, Michelantonio Panarese, in rappresentanza dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza. Alla messa officiata da don Salvatore hanno partecipato tanti abitanti di Troia, cittadina pugliese dove la signora Caggiano, per tutti Rosetta, ha vissuto circa 80 anni, dapprima lavorando presso la famiglia De Leonardis, (presente ai festeggiamenti), e successivamente al servizio della comunità religiosa locale soprattutto all’interno della famosissima Cattedrale.

I festeggiamenti sono stati organizzati dalla direttrice della Casa di Riposo dove la centenaria è ospitata, Lella Rosiello, dalla presidente, Filomena Casali e dai tanti volontari che collaborano per il benessere degli ospiti.

Il sindaco di Buonalbergo ha omaggiato la festeggiata con una targa offerta dall’amministrazione comunale: “Affettuose congratulazioni per una vita vissuta con gioia, con passione, con coraggio nell’affrontare i problemi della vita”. Presente alla manifestazione anche l’amministrazione comunale di Troia rappresentata dall’assessore Antonella Capozzo che ha consegnato un omaggio floreale alla festeggiata.