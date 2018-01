Approfondimento e formazione sull’Amoris Laetitia Da domai ad Airola

L'Ufficio Famiglia diocesano da 5 anni segue il percorso spirituale per le famiglie dei separati e divorziati e per le nuove unioni. Su esplicita richiesta del vescovo don Mimmo, l’Ufficio Famiglia vuole da quest'anno sensibilizzare e formare le comunità parrocchiali nelle sue diverse componenti (parroco, religiosi, collaboratori, in particolare i catechisti e le famiglie) sul percorso tracciato da Papa Francesco nell'Amoris Laetitia per "Accompagnare, discernere e integrare le fragilità".

Ragion per cui, in attesa del convegno diocesano sulla lettera del Papa che si terrà il prossimo 7 aprile a Telese Terme, a partire da domani, martedì 23 gennaio alle ore 19 presso la sala del Convento di San Pasquale ad Airola, ci sarà un appuntamento di approfondimento e di formazione per ogni Forania per riflettere e discutere insieme intorno al capitolo 8 dell'Amoris Laetitia, che tratta del delicato compito che abbiamo come credenti di accompagnarci al cammino di quanti hanno sperimentato la ferita della separazione e del divorzio.

Questi incontri foraniali saranno aperti a tutti gli operatori pastorali, catechisti, formatori ed animatori/educatori. Gli altri appuntamenti già fissati saranno il 20 febbraio a Sant’Agata de’ Goti, il 13 marzo a Telese Terme e il 20 marzo a Cerreto Sannita.

Redazione Bn