Polizia municipale, entrano in servizio quattro vigili Part time per quattro mesi

Arrivano rinforzi per il Comando di Polizia municipale di Paolisi. Entreranno in servizio il 1 febbraio quattro nuovi agenti di Polizia locale al fine di integrare un organico di una sola unità. Gli stessi agiranno in regime di part time a tempo determinato (esattamente per un periodo di quattro mesi). L'assunzione del personale in questione era stata sollecitata dal responsabile della Polizia locale nell'ottica di “poter garantire il regolare svolgimento delle attività che afferiscono al settore”. i nuovi agenti saranno impiegati per assicurare maggior controllo del territorio, soprattutto per la vigilanza davanti alle scuole e nelle giornate festive; fornire ausilio qualificato anche in relazione al notevole numero di verbali elevati a seguito della riattivazione dell’apparecchiatura V-Red; far fronte ai numerosissimi, delicati e quasi sempre obbligatori compiti della Polizia municipale nonchè fornire un ausilio di maggiore controllo e vigilanza durante il periodo estivo in occasione delle varie manifestazioni programmate sul territorio.