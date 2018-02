Domenica ad Apollosa la sfilata dei carri Posticipata a causa del maltempo la seconda giornata del carnevale apollosano

Domenica 18 febbraio si torna in scena con la sfilata dei carri allegorici ad Apollosa che già hanno riscosso successo di partecipazione domenica scorsa. I carri hanno sfilato per tutte le zone del paese, dalla Frazione San Giovanni passando per Cancellonica ed incontrando gruppi di persone ad attenderli un pò ovunque. Si sono diretti poi verso il centro del paese e ad uno ad uno hanno fatto il loro ingresso in Piazza Saponaro e sono stati presentati e premiati dal Sindaco Marino Corda: la Papamobile, il carro della Famiglia Addams, il Circo, I minions, Il grande Gastby, l'isola che c'è, Pinocchio, Alcatraz, ed il carro Hyppie.

L'intrattenimento targato Antonio Fantasia ha coinvolto tutti fino a tarda sera, insieme alla scuola di ballo Spazio Fitness che si è esibita più volte durante la serata, ai giocolieri, ai trampolieri e ai mangiafuoco. Non è mancato il momento gastronomico a cura dei commercianti locali, che hanno saputo come tenere in caldo tutti gli intervenuti, che nonostante il freddo pungente della serata hanno inondato le vie del paese fino a tardi.

Il comitato del carnevale apollosano, il Sindaco, l'assessore alla promozione territoriale Enzapaola Catalano ed il consigliere delegato alle attività produttive Giuseppe Luciano, sono soddisfatti del riscontro di pubblico, che ha premiato la scelta quest'anno di non far sbarcare i carri a Benevento, cercando di valorizzare così il nostro paese e custodire il prezioso lavoro dei 'carristi' il cui contributo è fondamentale per la manifestazio