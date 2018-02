Differenziata: a Montesarchio i premi non bastano Presentazione della campagna di informazione sulla raccolta rifiuti

Più volte premiata per le alte percentuali di raccolta differenziate e per l'attenzione all'ambiente, Montesarchio alza il tiro e punta a incrementare ulteriormente la qualità del servizio.

Per questo giovedì 22 febbraio alle 11, presso la sala consiliare del Comune di Montesarchio, sarà presentata la nuova campagna di comunicazione e promozione della raccolta differenziata rivolta ai cittadini, a cura del Comune di Montesarchio e della società S.o.g.e.s.i.



Interverranno il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, l'assessore al Bilancio, Giuseppe Izzo, il direttore tecnico di S.o.g.e.s.i., Carlo Alberto Iannace e Massimo Santucci di Achab Med.

Durante la conferenza saranno presentate le novità del servizio porta a porta ed i dettagli sulla campagna informativa che avrà l'obiettivo di guidare i cittadini ad una raccolta differenziata di qualità.



Nel mese di marzo, inoltre, ci saranno incontri pubblici sul territorio in cui saranno forniti direttamente ai cittadini i dettagli e i consigli utili per una differenziata di qualità.