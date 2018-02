Cautano, approvato contratto collettivo decentrato integrativo Per i dipendenti comunali valido per l’anno 2017

La Uil Federazione Poteri Locali di Benevento comunica che presso il Comune di Cautano si è tenuta la riunione della delegazione trattante per l’approvazione del contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti valido per l’anno 2017.

Presenti per la parte pubblica il segretario Maria Luisa De Rienzo; per la parte sindacale Raffaele Fonzo della Uil Fpl e Enrico Tanucci della Rsu. Il fondo per l’anno 2017, pari a 7.128,96 euro, compresi 1.464,48 euro di economie anno 2016, è stato così ripartito: indennità di rischio 170,00 euro; lavoro straordinario 400,00 euro; indennità maneggio valori 400,00 euro; progetti obiettivo e produttività 6.158,96 euro.

La riunione per la ripartizione delle risorse per l’anno 2018 si dovrà tenere entro il mese di marzo 2018 prossimo, al fine di non deliberare sempre a consuntivo, e valutare la possibilità di assegnare la progressione economica orizzontale.

Raffaele Fonzo, rappresentante della Uil Fpl sannita, a margine della riunione, ha dichiarato che: “E’ stato sottoscritto un buon accordo che tiene conto di tutte le esigenze professionali dei lavoratori. Ora per l’anno 2018 l’impianto contrattuale dovrà essere ancora migliorato, anche prevedendo percorsi di carriera orizzontali”.

Redazione Bn