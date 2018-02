Maltempo: scuole chiuse anche domani a Montesarchio L'ordinanza firmata dal primo cittadino Franco Damiano

Scuole chiuse anche domani a Montesarchio. Lo ha deciso il sindaco Franco Damiano che in mattinata, sulla scorta delle previsioni meteo, ha emesso l'ordinanza per bloccare le attività scolastiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado della cittadina caudina.

Possibili rovesci nevosi in nottata sul Sannio, infatti, sebbene non dovrebbere trattarsi di precipitazioni molto abbondanti. Preoccupa la formazione di blocchi di ghiaccio che potrebbero crearsi viste le temperature molto rigide.

Non dovrebbero esserci problemi invece nella giornata di venerdì, visto che le previsioni meteo annunciano un innalzamento delle temperature e anche piogge che dovrebbero scongiurare il pericolo ghiaccio.