Riapre al culto la Basilica della Santissima Annunziata Grande attesa a Torrecuso



Domenica 18 marzo alle ore 18.00 verrà finalmente riaperta al culto la Basilica della Santissima Annunziata a Torrecuso.

Dopo un lungo periodo di chiusura per opere di consolidamento, messa in sicurezza e restauro, la splendida chiesa cinquecentesca viene restituita alla Comunità di Torrecuso che fondò “questo tempio dedicato alla Santissima Annunziata di diritto patronato della sacrosanta Chiesa del Laterano” come recita la scritta in latino posta su una delle entrate della chiesa stessa.

Per l’occasione la Santa Messa verrà presieduta dal Vescovo Felice Accrocca con la partecipazione di tutta l’Amministrazione Comunale e autorità civili e religiose.

Redazione Bn