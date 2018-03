Fai: Una camminata da Cerreto Sannita a Guardia Sanframondi In occasione delle giornate di primavera

In occasione delle Giornate Fai di Primavera, e con la collaborazione della delegazione di Benevento, l'associazione Sud Francigena organizza "Fai... una passeggiata di Primavera", una camminata da Cerreto Sannita a Guardia Sanframondi.

Nei giorni di sabato 24 e domenica 25 marzo la delegazione Fai Benevento insieme agli apprendisti ciceroni, saranno presenti a Guardia Sanframondi e a Sant'Agata dei Goti come guide per la scoperta del patrimonio culturale di questi centri. Sarebbe impossibile enumerare tutti i beni che sono aperti a Guardia Sanframondi: l’intero centro storico è coperto dagli itinerari di visita progettati per la giornata e sarà possibile entrare praticamente in tutti i luoghi d’interesse e i musei del paese, fra arte barocca, i pittoreschi vicoli medievali, i panorami sulla Valle Telesina, la comunità di artisti anglosassoni.

Proprio per l'occasione l'Associazione Sud Francigena guiderà i camminatori in un percorso che riprende la tratta della Via Francigena del Sud di circa 6 km.

"Il percorso si snoda tra sentieri poco battuti che si affacciano sulla valle Telesina tra panorami di immensa bellezza e attraversando comuni dall'alto valore storico-culturale. Staremo sul percorso Faicchio-Ponte, che tocca i centri medievali di Faicchio, San Lorenzello, Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte, e che costituisce una sorta di raccordo tra il percorso della valle Telesina e quello che dal Molise, con andamento nord-sud, arriva a Benevento. La partenza è prevista alle ore 10:00 presso Piazza L. Sodo in Cerreto Sannita e l'arrivo per le ore 12:00 presso il Castello nel centro storico di Guardia Sanframondi. Al termine della camminata sarà possibile visitare i luoghi Fai aperti. Il percorso è facile e adatto a tutti, anche ai bambini. Raccomandiamo scarpe da trekking, abbigliamento comodo e kway. Alle ore 9:00 presso Piazza Risorgimento in Benevento l'appuntamento è con il gruppo Cai di Benevento per organizzare la partenza per Cerreto Sannita. Per info rivolgersi alla pagina facebook Sud Francigena, oppure ai numeri di telefono: 3293552778, 3292955331, 3490971026."

Redazione Bn