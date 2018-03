"Le domeniche della prevenzione": è la volta di Faicchio In campo lo staff medico della Onlus Angela Serra

La data da segnare sul calendario stavolta è l’8 aprile. Presso la Casa Comunale, in via Regina Elena a Faicchio, infatti, proprio domenica 8 aprile (dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00) lo staff medico della Onlus Angela Serra filiale di Caserta - Benevento accoglierà i pazienti che vorranno fare prevenzione e nel contempo sostenere le iniziative che l’ormai famosa associazione casertana e beneventana porta avanti sul territorio.

Si potrà effettuare: l’ecg (elettrocardiogramma) e visita cardiologica; l’ecodoppler arti inferiori; ecografia mammaria e visita senologica.

“Abbiamo ampliato le tipologie di visite, - ha affermato la responsabile Maria Diana Fidanza – perché con il tempo ci siamo accorti che la prevenzione è necessaria non solo per la lotta contro il cancro”. “Con immenso piacere accoglieremo per la seconda volta nella nostra Casa Comunale un’iniziativa così importante. Il riscontro dei nostri concittadini dopo la prima iniziativa è stato così positivo che ben vengano altre occasioni”, ha dichiarato il sindaco di Faicchio Nino Lombardi.

Redazione Bn