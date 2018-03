Si inaugurano i nuovi locali della caritas e uffici diocesani Domani a Sant’Agata de’ Goti

Accogliere, fare unione, mettersi in ascolto, scegliere di esserci, chinarsi, stare sotto la croce, donare speranza e credere nella vita, sono tutti quei segni che, solo insieme, possiamo realizzare. In cammino, con i piedi sporchi, le mani aperte e il cuore che pulsa amore. Vedere Gesù è un desiderio che non può non mettere in movimento.

E proprio come segno concreto di presenza attiva e concreta e come scelta di esserci come chiesa che domani, mercoledì santo 28 marzo, prima della celebrazione delle ore 18:30, presso la chiesa concattedrale di Sant’Agata de’ Goti, alle ore 17:30 verranno benedetti ed inaugurati presso l’episcopio di Sant’Agata de’ Goti i nuovi locali che ospiteranno gli uffici diocesani del vicario giudiziale, dell'archivio storico e biblioteche, della caritas, della pastorale familiare e della pastorale della salute, sofferenza e assistenza.

Redazione Bn