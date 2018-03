Torna la Pasquetta al Castello ad Airola Al via la seconda edizione di un evento attesissimo

La scampagnata del lunedì di pasquetta, lunedì 2 aprile 2018, sulla collina di Monteoliveto è un giorno da vivere pienamente en plein air all'ombra dei tanti ulivi, del Santuario della Santissima Addolorata e dell'ancora suggestivo Castello medievale, simbolo indiscusso della città di Airola.

Sarà l’occasione privilegiata per riscoprire le radici cristiane della nostra fede e per far conoscere il Castello, che per l’occasione, sarà visitabile lungo il suo perimetro, in attesa di una messa in sicurezza dell’intero maniero.

All’iniziativa promossa dal Comune di Airola e ideata principalmente dagli “Amici del Venerdì”, prenderanno parte numerose Associazioni presenti sul territorio quali: Pro Loco Airola; Comitato Maria SS. Addolorata; Ass. “Pan di Zucchero”; Ass. “Viva”; Ass. San Giovanni Battista; “Volontariato Sannio”; Caudium Horses; Associazione Gi.Ca.Ra; Istituto d’Istruzione Superiore “A. Lombardi”.

Saranno organizzate per l’occasione, in mattinata dalle ore 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00, grazie ai ragazzi/Ciceroni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” e alla collaborazione della Pro Loco cittadina, visite guidate gratuite che daranno la possibilità ai tanti che vorranno partecipare, di conoscere più da vicino un patrimonio di inestimabile valore storico, artistico e culturale.

I visitatori saranno accolti da figuranti in costume che di colpo catapulteranno la città di Airola al periodo dei Caracciolo, rievocando le atmosfere attraverso i particolari degli abiti.

Non mancheranno i prodotti tipici locali, la musica, la danza e le varie attività ludiche.

La tradizionale pasquetta al Santuario dell’Addolorata è un’occasione da non perdere. Le visite guidate, a gruppi di 20-30 persone, vanno prenotate ai numeri 338 2348262 oppure 345 4539689. Ne da notizia il presidente Ettore Ruggiero.

Redazione Bn