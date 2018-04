Prevenzione: porte aperte alla Gepos Giornata nazionale della salute della donna

In occasione della 3° Giornata nazionale della salute della donna, dal 16 al 22 aprile, porte aperte alla Gepos, come in altri 180 ospedali, di tutta Italia, del network bollini rosa

Visite gratuite, esami strumentali, consulti ed eventi informativi negli ospedali italiani a “misura di donna”. Sul sito www.bollinirosa.it l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione.

La presidente di onda Francesca Merzagora: “L’(H) Open week offre alle donne la possibilità di pensare alla propria salute e a prendersene cura in modo più consapevole”.

Iniziativa promossa da onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 24 società scientifiche.

La casa di cura Gepos di Telese Terme, essendo rientrata nel network degli ospedali a misura di donna ha aderito alla Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile e all’open Week che Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

Nella settimana dal 16 al 22 aprile attraverso oltre 180 ospedali del network bollini rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente alle donne visite, consulti, esami strumentali.

Redazione Bn