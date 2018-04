"Aperti per voi in Campania" Jniziativa del Touring Club Italiano, Sant’Agata de’Goti protagonista

Sabato 14 e domenica 15 aprile Sant’Agata de’Goti sarà protagonista della edizione 2018 di “Aperti per voi in Campania”, iniziativa del touring club Italiano che dedica due giornate alla scoperta dei tesori artistici della regione.

L’evento, che rientra tra le iniziative del Tci per l’anno europeo del patrimonio culturale, rappresenta un’occasione per incentivare ulteriore interesse culturale e promuovere le bellezze storiche, architettoniche, archeologiche e paesaggistiche della città di Sant’Agata de’ Goti, in linea con la programmazione e gli obiettivi dell’amministrazione Valentino.

Sant’Agata de’Goti, bandiera arancione del Tci dal 2005 con marchio recentemente rinnovato fino al 2020, è ormai stabilmente inserita nel circuito touring ed aderisce a diverse importanti iniziative di risonanza nazionale che ogni anno portano in città migliaia di visitatori.

Del resto, anche i dati statistici forniti dal Tci, evidenziano come i flussi turistici, per i comuni Bandiera Arancione, abbiano fatto registrare, dall’ingresso nel circuito, un notevole incremento medio in termini di arrivi (+45%) e di presenze turistiche (+38%) e un 81% di aumento dell’offerta turistica.

Con “Aperti per voi” i volontari touring per il patrimonio culturale intendono contribuire e favorire l’apertura di siti di grande rilevanza storico-artistica.

Previste, nell’ambito dell’iniziativa, visite guidate alle chiese di San Menna e Santa Maria delle Grazie e alla mostra “Archeological Experience”, allestita presso la chiesa di San Francesco.

