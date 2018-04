Adulti Azione Cattolica: pellegrinaggio in Puglia e Basilicata A Monte Sant’Angelo, Andria, Bari e Matera

Torna sabato 21 e domenica 22 aprile la gita-pellegrinaggio del settore Adulti dell’Azione Cattolica della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. L’itinerario toccherà la Puglia e la Basilicata, passando per una (sicuramente) gradita sorpresa per i partecipanti nella serata di sabato 21 aprile a Gravina di Puglia. Monte Sant’Angelo, Andria, Bari e Matera. Saranno queste le 4 mete di questo viaggio in cui riscoprire la propria fede attraverso i luoghi, lo spirito e l’arte.

Sabato 21 aprile: ore 06:30 Partenza da Telese Terme (parrocchia Santo Stefano e piazzale Maugeri), ore 10 Arrivo a Monte Sant’Angelo: visita guidata al santuario (Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco) e alla Grotta di San Michele Arcangelo (unica grotta italiana inserita nella top ten dalla National Geographic Society), ore 11 Santa Messa e, a seguire, pranzo a sacco, ore 14 Partenza per Otranto, ore 16 Arrivo ad Andria: visita guidata al castello

Trasferimento a Gravina di Puglia per sistemazione nelle camere e….”indovina chi viene a cena?” Domenica 22 aprile: ore 8 Partenza per Bari: visita guidata Basilica San Nicola e centro storico. Rientro a Gravina di Puglia e pranzo. Pomeriggio: Visita a Matera. Arrivo a Telese Terme previsto per le ore 21.

La quota di partecipazione è di 100,00 euro (comprensivo di viaggio, guide, ingressi e pensione completa). Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile contattare entro domenica 15 aprile il proprio responsabile Adulti parrocchiale oppure, qualora non c’è il settore Adulti o l’Ac nella propria parrocchia, telefonare a Rita (338 8578986) – Maria, dopo le ore 18 (348 2288648) – Lucia, dopo le ore 16 (349 5800169).

Redazione Bn