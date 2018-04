Studenti da Arezzo in visita nei territori del Welcome Un viaggio di istruzione alternanza scuola lavoro

Sessantotto studenti dell’Istituto omnicomprensivo "Fanfani Camaiti", indirizzo Alberghiero, di Pieve di Santo Stefano (Arezzo), in visita nei territori del Welcome per il loro viaggio di istruzione-alternanza scuola lavoro.

È stata organizzata dal comparto Turismo del Consorzio “Sale della Terra” Onlusla gita scolastica dei sessantotto studenti toscani che dal 10 al 13 aprile percorreranno i luoghi del Welcome: nel pomeriggio di mercoledì 11 aprile, dopo una pausa pranzo con un cestino a cura dell’Orto di Casa Betania, saranno al Borgo Sociale di Roccabascerana, dove prenderanno parte a una conferenza dal tema “Comuni Welcome ed il Consorzio Sale della Terra” e la sera, guidati dallo chef volontario Arturo Iengo, prepareranno per la loro Alternanza Scuola-Lavoro, una cena al Borgo con i prodotti del Consorzio “Sale della Terra” Onlus.

Giovedì 12 in mattinata visiteranno il centro storico di Benevento e il Charity Shop in via Giovanni De Vita (all’altezza dell’obelisco neo-egizio), il negozio aperto da Crocerossa-Presidio di Benevento, Caritas e Consorzio “Sale della Terra”, in cui oltre alla distribuzione di abiti alle persone indigenti, sono in vendita i prodotti del Consorzio. Il pomeriggio visiteranno la Fattoria Sociale “Orto di Casa Betania” in cui si cimenteranno in un laboratorio di pizza.

Campolattaro con il suo albergo diffuso sarà la meta dell’ultimo giorno di gita venerdì 13 aprile. La mattina visiteranno l’oasi Wwf e faranno un’attività di birdwatching e dopo un pranzo al Castello Medievale, faranno visita al borgo e all’Albergo diffuso “W&W - Welcome & Welfare, centro diurno e alberghiero di Campolattaro”, che impiega persone in Percorsi Terapeutici Riabilitativi Individualizzati.

