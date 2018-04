Interruzione idrica per urgenti lavori di manutenzione Domani 18 aprile a Melizzano nel Sannio

La Regione Campania ha comunicato che deve eseguire lavori urgenti e indifferibili di riparazione perdite sulla condotta nel tratto Morroni di Ruviano e Amorosi.



Tali lavori comportano l’interruzione della fornitura idrica, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di domani 18 Aprile 2018, che potranno interessare le seguenti zone del Comune di Melizzano: Via Nazionale, parte di via Difesa, via Torello Rosario, parte di via Boscarelle, parte di contrada S. Spirito e zona Torello ponte. In queste zone si potrebbero verificare degli abbassamenti di pressione e/o interruzioni della fornitura.

Redazione Bn