Contro impianto rifiuti, assemblea popolare a Sassinoro Organizzata presso l'associazione "Santa Lucia a difesa della nostra terra"

Continua a Sassinoro la protesta dei paesi della Valle del Tammaro che si oppongono alla costruzione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti autorizzato ad una società privata dalla Regione Campania. Domani sera l'associazione Santa Lucia a difesa della nostra Terra ha organizzato un'assemblea popolare presso la palestra comunale di Sassinoro per decidere le azioni da mettere in campo per ostacolare la messa in funzione del mega impianto. “Sanniti Svegliamoci, riprendiamoci la nostra terra, le nostre sorgenti e i nostri boschi” è il grido di allarme dell'associazione che punta il dito contro il nuovo impianto per lo smaltimento e la lavorazione dei rifiuti: “Vogliono rovinare la nostra terra – scrivono nel manifesto, inquinare le nostre sorgenti e rendere l'aria irrespirabile”. Appuntamento dunque domani sera, domenica 22 aprile alle 20.30 presso la palestra comunale.